El volcán de La Palma "tiene cada vez menos energía"

El descenso en los niveles de dióxido de azufre que emana del volcán de La Palma y en los seísmos a profundidad intermedia apunta a que el sistema volcánico cada vez tiene menos energía, según los científicos que analizan la erupción iniciada en Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre.

De hecho, las emisiones de dióxido de azufre asociadas al penacho volcánico fluctuaron el sábado entre las 2.000 y las 4.000 toneladas, muy lejos de las más de 50.000 toneladas que se registraron el pasado 23 de septiembre, aunque la portavoz científica del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca), María José Blanco, ha recordado este domingo en rueda de prensa que siguen siendo valores altos.

“Da la sensación de que el sistema cada vez tiene menos energía y los niveles de sismicidad intermedia, tremor, deformación y dióxido de azufre muestran una tendencia estable o a la baja, pero hay que esperar a que se mantenga en el tiempo”, ha precisado la portavoz científica.

A su vez el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha precisado que la lava sigue fluyendo hacia el delta lávico, lo que es “una muy buena noticia” porque no encuentra diques, no crece en espesor ni provoca derrames y por lo tanto, no ocupa nuevos territorios con lo que vendría “a hacer más daño”.