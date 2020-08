El vuelo errático de la gaviota

SOPA Images via Getty Images

Pablo Casado y José María Aznar, en una imagen de archivo.

Esta es la derecha que se encuentra Aznar en 4 de septiembre de 1989, su primera candidatura a la Presidencia del Gobierno. Su grandeza radica en convertir un partido con semejantes precedentes en una organización plenamente democrática (hoy no lo es tanto), sin complejos, que ostenta el poder bajo su mandato ocho años. Un mago de la política que elimina la mili, le sigue declarando la guerra sin cuartel a los terroristas y presta su apoyo incondicional a las víctimas. Justo es elogiar los logros del adversario. Se comenta con razón que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está en el bando de los duros del PP y que sus medidas contra la covid resultan de dudosa eficacia. Salvo dos, las primordiales: el protocolo educacional del regreso a las aulas y construir un hospital en Madrid dedicado en exclusiva a las pandemias. En la presente y las que vendrán, los demás serán liberados y se dedicarán al cuidado de los enfermos de diferentes patologías. Un avance a aplicar en las capitales de provincia de España. No de “este país”, eufemismo que usa el presidente del PP, y el arco parlamentario, con la intención de congratularse con el votante de las regiones de tendencia independentista. Habrá que averiguar si la gerencia del hospital será publica o privada, lo que condicionará el acierto.

Somos el partido que representa el mayor posibilismo político, la capacidad de llegar a acuerdos con otras formaciones. El Sr. Casado repudia nuestra geometría variable. La dirección del PP escupe pestes contra su aliado, Cs, cuando está dispuesto a negociar los nuevos Presupuestos, pero de Vox ni la pía. Encima nos echa en cara el apoyo que recibimos del PNV. ¿Ha olvidado el Sr. Casado que Aznar y Rajoy pactaron con el PNV? Lo único que ha conciliado con nosotros el Sr. Casado es el plan sanitario, necesidad electoral, que no convicción.

El Sr. Casado no ha comprendido que Sánchez, ahora apretando las mandíbulas en el cuello de Podemos, con la patronal y los sindicatos a su favor en los ERTES y demás, concluirá la legislatura, lo parece, y reactivará nuestro programa social. Y eso que se avecina un otoño tórrido. Mientras Sánchez, debido a los problemas de los morados con la justicia, no está secuestrado por Podemos (el PSE sí afectado del síndrome de Estocolmo), el PP vive bajo la garra de Vox. Qué viraje al centro del PP ni qué gaitas se pueden soplar con el acuerdo del Sr. Casado y del Sr. Abascal.

El Sr. Casado afirma que bajar impuestos es de derechas y subirlos de izquierdas. Nuevo puñetazo a la verdad. Alemania, gobierno conservador, mantiene una presión fiscal del 41’3 del PIB. Bélgica, gobierno de los liberales, la derecha modernizada, mantiene una presión fiscal del 44’1% del PIB. No computo al gobierno japonés ni a ciertos estados republicanos norteamericanos ni a los conservadores israelíes, etc. En España, el marqués de la Ensenada, siendo secretario de Hacienda y consejero de Estado, registra el primer catastro impositivo de la nación. No llega a buen puerto, la nobleza tumba el catastro. Era un político ilustrado de derechas. Los hay en el PP. Tampoco se les escucha.

Al Sr. Casado le ha puesto en bandeja el viaje al centro la moción de censura de Vox, próxima e inválida. Debería intentar, apoyado en Cs, formar una coalición de gobiernos con el PSOE. Se alternarían en la presidencia el PSOE y el PP de Andalucía, Murcia y Madrid. En consecuencia, con el supuesto pacto, el Sr. Casado rompería con Vox. No lo hará. El Sr. Casado y el Sr. Abascal convergen en ideas y proyectos.

Carmona, buen amigo y compañero, inteligencia aguda del partido, diagnostica atinado al teléfono: En España la izquierda tiene diez años de retraso; la derecha, treinta.