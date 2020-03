El vulnerable estado de la economía española ante el coronavirus

Vectorios2016 via Getty Images

Con todo el escenario que está provocando el coronavirus en la economía española, así como en la europea, si hay algo que estamos viendo en las noticias diariamente es la destrucción de empleo que se está generando. Y es que, en un escenario como el actual, no solo no estamos generando empleo, sino que los ERTEs, así como el cierre de grandes compañías, está provocando la suspensión de un gran número de contratos.

La paralización total de la actividad económica está provocando el asfixiamiento -a corto plazo- de las distintas compañías que, en estos momentos, se encuentran afectadas por la situación. Y sí, hablo de asfixiamiento por el mero hecho de que, en un escenario en el que los salarios se siguen pagando y los ingresos no proceden de ningún sitio, la situación, salvo escenarios en los que la empresa quiera destruir su patrimonio y su tesorería, es completamente deficitaria.

Es por esto que se ha empezado a recurrir a las herramientas convencionales de despido colectivo. Herramientas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, conocidos comúnmente como ERTEs. El fin de estas herramientas es la suspensión temporal de los contratos de los trabajadores, siendo el objetivo de esto el minimizar los costes a lo máximo posible, evitando, por otro lado, el que estas suspensiones de la contratación deriven en despidos que, por otro lado, agraven aún más la situación.

Y precisamente es eso lo que solicitaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los distintos gobiernos. La prioridad para el organismo multilateral en estos momentos es el evitar que las pérdidas se consoliden para las distintas economías afectadas por el brote vírico. Consolidar estas pérdidas por no adoptar medidas es un gran error que pocos países pueden permitirse. Y cuando hablamos de pocos, sí, España no está entre esos pocos. Es por ello que, de no aplicarse las medidas correspondientes, la situación para el país podría ser peor, incluso, que la situación actual.

Con un 14% de desempleo estructural en el país, un 33% en términos juveniles. Siendo el país de Europa con mayor tasa de desempleo juvenil, así como la segunda mayor tasa de desempleo absoluto, la incógnita de por qué somos un país que no se puede permitir la consolidación de pérdidas queda resuelta. Ahora bien, la incógnita de si estamos tratando de evitar esa consolidación de pérdidas mediante estímulos que traten de paliar la situación, provocando que las empresas sorteen el complicado escenario, por desgracia, sigue siendo una incógnita; además de ser una incógnita muy presente y preocupante.