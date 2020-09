El Whatsapp que le manda su madre en su primer día de clase es ya todo un éxito en Twitter

Hace unos días, el mensaje que un abuelo dejó a sus nietos cuando fue añadido en el grupo de WhatsApp de la familia hizo reír a miles de personas en Twitter.

Ahora, otro tuit de índole familiar ha vuelto a hacer las delicias de cientos de miles de usuarios de la red social del pájaro azul.

La autora de la publicación ha escrito que empieza primero de bachillerato y que, por el mensaje que ha recibido de su progenitora, parece que está empezando tercero de primaria. En la captura de pantalla se puede leer la maravillosa conversación que han tenido.

“Te he hecho dos bocadillos porque uno me parecía pequeño”, empieza diciendo. En otro mensaje, la madre añade: “Si no quieres dos puedes compartir para hacer amiguitos”. Para finalizar, dos emoticonos de guiño de ojos.

Estos tres mensajes han logrado un éxito rotundo en Twitter donde en pocas horas tiene más de 5.500 compartidos y más de 83.000 me gusta. Y con razón.