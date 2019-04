El 'youtuber' FortFast VS Bertín Osborne

Aunque no se sabe cómo se decantarán esos espectadores, lo cierto es que el pellizco no está mal, pero lo que está claro es que el perfil del espectador – ‘talludito’, tal y como marcan los audímetros- tiene poco en común con los que están viendo a Iglesias en el canal de FortFast.

Alrededor de tres millones de jóvenes entre 18 y 24 votarán dentro de 20 días , de los cuales más de un millón se estrena este año, aunque solo el 50% tiene intención de ir a votar, según datos del CIS. Y es que la abstención es más alta en esa franja de edad que en las demás. El desencanto con un sistema político en que no se sienten representados y la decepción por las maneras que exhiben los políticos, no les impulsan a salir de casa y animarse a decidir quién será el próximo presidente.

La España más joven, esa que tanto se escapa a los líderes de los partidos, ya no se sienta frente al televisor ni sigue el horario que marca la parrilla de las cadenas. Lo que tenga que consumir, será en la pantalla del móvil y a la hora que le venga en gana o cuando perciba que hay una corriente que apunta a un contenido en concreto, o un amigo comparta el enlace. Sin embargo, los partidos siguen dirigiéndose a sus padres y abuelos, incapaces de generar la más mínima complicidad con las generaciones que podrían decidir su triunfo si alguien se ocupara de ellas.

No existen comparaciones posibles sobre si lo de Iglesias es un éxito o un fracaso. Al menos, no se conoce a ningún líder político nacional de envergadura que haya concedido una entrevista en Youtube a uno de estos chavales, pero merece la pena ser registrada. Sentados en un sofá tan neutro como el entorno, las preguntas son tan amables como fueron las de Bertín a los tres candidatos de derechas. No hay contrarréplicas y sí la intención de dejarles que se expresen sin tensar el ambiente. En eso coinciden.