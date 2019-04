El tremendo corte de una concursante a uno de 'Los Lobos' en 'Boom': "Te voy a pedir un favor"

Manuel Zapata, uno de los integrantes más conocidos de Los Lobos de Boom, se ha llevado un “corte” de otra concursante a raíz de una anécdota que se le ha terminado por volver en contra.

Aprovechando que Carmen, una de sus rivales este lunes, da clases a personas sordas, ha querido explicar que “el otro día en la sala de espera del médico se me acercó una persona sordomuda”. En ese momento la concursante le ha interrumpido de forma tajante: “Te voy a pedir un favor. Son sordos, mudos no son, lo que pasa es que habitualmente no hablan porque no escuchan”.

Carmen ha terminado su breve pero intenso alegato con un cortante “entonces, vamos a quitar lo de mudos, son sordos”. Manuel, fuera de plano, ha tratado de justificarse -“vale, vale, son sordos, vale”- antes de que Juanra Bonet agradeciese el comentario a la integrante del equipo femenino que hoy ha sido competencia de Los Lobos.