Eladio Carrión, el exnadador que lo está petando en el trap latino

Pese a conseguir cifras desorbitadas a la velocidad de la luz, el cantante se está sabiendo relacionar con la fama. “Los superventas en español han colaborado conmigo cuando no era nadie y si ahora me llega a mí alguien con talento y solamente 5.000 seguidores en redes, también voy a participar, incluso sin cobrar si ese artista me parece interesante”, confesó en una entrevista en Vozpópuli. No necesita ninguna cura de humildad por el momento.