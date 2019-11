¿Qué pasó aquel martes de noviembre de 2019?

- Voy fatal de tiempo, me quedan muchos temas por mirar para el examen.

- ¿Sí?

- Dicen mis abuelos que era mucho más fácil con el plan Bolonia. Aunque también cuentan que había profesores en clase y que dependía mucho de las personas.

- ¿En serio? Mis padres ya fueron por la vía robótica. Yo estoy liado ahora en un trabajo sobre cómo antes había cuatro estaciones al año. Hay una docuserie en Netflix que las recrea hasta con olores. Ya sabes, el mito de Greta Thunberg etc. Haré una simulación con filtros de Instagram que hay en la red antiguos. Para darle un toque vintage.

- Hay un rumor circulando por Whatsapp 2069. Tengo que pasarlo por un verificador, pero no tengo mucha pasta ahora. Otros años ha caído en el examen una pregunta sobre el tema “Finales del bipartidismo/Inicios del multipartidismo fallido: La España del Bloqueo·. Me da un poco de pereza, nunca lo consigo entender… Pero, ¿sabes? Hay una app que hacen en una residencia de ancianos en la que han recopilado información que había en Icloud en esa época. Con esto pueden vivir porque la pensión no les da. Puedes hacerles preguntas y todo. Voy a casa y trasteo un poco por si me cae.

Descargando, descargando…

- Repita su nick y geolocalización.

- Euphoria one million. Las salinas hundidas de la desaparecida ciudad de Cádiz.

- Aceptado. ¿Qué quiere saber?

- ¿Cómo era la España del martes 5 de noviembre de 2019? ¡Ay! Espera, primero, ¿qué hacía la gente?

-White Diamonds! Yo te dediqué una de Romeo… El número uno en el Top 50 de España en Spotify era Alocao, de Bad Gyal y Omar Montes. Era de estilo reggaetón. Había cines en las ciudades todavía: lo más visto era un filme llamado Joker. Y eran los últimos días de la televisión generalista…

- ¿Y qué se veía?

- No se sabía al minuto. Había que mirar los datos de audiencia del día anterior. En el top ten había espacios comoSálvame Banana, Got Talent y el informativo en Telecinco de Pedro Piqueras. El espacio más visto, no obstante, fue el debate electoral.

- ¿Cuánta gente lo vio?

- Esto te puede caer en el examen: fue seguido en doce cadenas por 8,6 millones de espectadores, con una cuota de pantalla del 52,7%. Lo consumió menos gente que los cara a cara de seis meses antes en abril. En aquella época no estaban regulados por ley y empezaban a las diez de la noche para terminar casi a la una de la madrugada.