Empate técnico entre socialistas y conservadores en las primeras elecciones alemanas sin Merkel

El candidato de la CDU/CSU, Armin Laschet, aunque ha reconocido que no podía estar satisfecho con el resultado, se ha declarado dispuesto a formar Gobierno y ha lanzado un mensaje a Los Verdes, diciendo que se necesitaba hacer más en lo relativo al cambio climático. Nunca antes la CDU había bajado del suelo del 30%, por lo que estamos ante los peores resultados de su historia.

Sin embargo, Scholz se ha dado también no ya como ganador de las elecciones, sino como el próximo canciller, y ha asegurado que “los ciudadanos y ciudadanas quieren un cambio de Gobierno y que el próximo canciller se llame Olaf Scholz”. Eso sí, asume que los resultados tan ajustados permiten adelantar que esta “será una noche larga” hasta que se consoliden con nuevas proyecciones de voto.

Los Verdes y el Partido Liberal (FPD) serán claves en la formación de Gobierno. Annalena Baerbock, la líder verde, ha asumido que el partido se había propuesto más escaños y no los había logrado en parte por errores cometidos por ella misma. “Hoy no solo podemos celebrar. Queríamos más, queríamos ser la primera fuerza en el este país y no lo hemos logrado en parte por errores míos”, ha reconocido. “Pero tenemos un mandato para el futuro y queremos asumirlo”, ha agregado.

La copresidenta del grupo parlamentario verde, Karin Göring-Erhardt, afirma que su partido está abierto a negociaciones y que se decidirá por la variante que más avances permitan en política de protección del clima.