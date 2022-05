Modo electoral 'on': Andalucía activa una carrera de vértigo en las urnas

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El PSOE-A se enfrenta a estas elecciones tras haber protagonizado un proceso de renovación interno que ha llevado al anterior alcalde de Sevilla, Juan Espadas, al despacho principal de San Vicente tras la época de Susana Díaz, ahora en un segundo plano como senadora en Madrid. El actual líder quiere vender su fama de buen gestor y sus formas educadas y tranquilas, pero no ha conseguido calar todavía en toda la comunidad e incluso dentro de su partido creen que ha tenido un perfil bajo. No obstante, los socialistas andaluces dicen que poco a poco se anima su electorado y confían en el tirón de sus alcaldes (gobiernan en el 60% de los municipios) para darle la vuelta a las encuestas. Como dice un dirigente del PSOE-A: “Andalucía es muy complicada, nadie puede hacer previsiones hasta que se abran las urnas”.

Y son varios factores los que pueden jugar muy en contra del PSOE. El primero, y como repiten todos sus dirigentes, la desmovilización de su electorado. En las pasadas elecciones, unos 500.000 votantes progresistas se quedaron en sus casas para castigar a un partido dañado por los casos de corrupción y por un liderazgo muy tocado de Díaz, que había pilotado una cainita operación para desbancar a Pedro Sánchez de Secretaría General socialista. Asimismo, reconocen entre los miembros del PSOE-A que Juanma Moreno se ha asentado bien, con una estrategia de formas templadas para no dar miedo y buscando siempre un perfil muy institucional. “Es como que no molesta”, ilustra un dirigente socialista a la hora de analizar al malagueño.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Estas elecciones llegan en un momento para el PSOE a nivel nacional también complicado, ya que la incursión de Núñez Feijóo en la política nacional está siendo un revulsivo para el Partido Popular, que quiere dar la sensación de cambio de ciclo. Andalucía tiene ese componente emocional para los socialistas, pero en La Moncloa y Ferraz siguen pensando que esto no supondrá una extrapolación a nivel general, y que queda todavía más de un año para las elecciones generales.

En el sondeo de 40db también se pregunta a nivel nacional. La perspectiva que hace es que el caso Pegasus no ha pasado factura al PSOE, que incluso se recupera respecto al mes anterior. Hay un empate técnico entre los dos grandes partidos (los socialistas ganan en intención de voto pero los ‘populares’ tendrían más escaños). Pero el sondeo también rompe una tendencia: las derechas no superan la mayoría absoluta y se quedarían en 168 diputados en la Cámara Baja. Lo que sí deja patente es que el nuevo PP logra frenar el ascenso de Vox, que se estanca en 16,2%.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

En Génova 13 y también en Sevilla hay muchas preocupación por una posible repetición de la fórmula de Castilla y León, con Vox intentando marcar camino y provocando constantemente (como ha hecho el vicepresidente, Juan García-Gallardo, con sus palabras sobre el aborto y a la procuradora socialista con discapacidad). Pero Vox a por todas y ya insiste en que quiere entrar en la Junta, poniendo además a una potente candidata, Macarena Olona, que no sufre desgaste en las encuestas a pesar la polémica de su empadronamiento en Salobreña. Con una amenaza: están dispuestos a votar no en la investidura de Moreno Bonilla si no hay pacto de coalición.