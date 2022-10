La campaña de Lula había difundido un vídeo de 30 segundos extraído de una entrevista de 2016 con un periodista de The New York Times en la que Bolsonaro asegura que no hubo dictadura en Brasil y recuerda que durante una visita una región indígena del norte del país estuvo a punto de “comer indio”. “Yo me habría comido al indio sin ningún problema. Es su cultura y yo me sometí a ello”, dijo.