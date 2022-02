Emoción en Castilla y León: la comunidad va a unas elecciones muy disputadas que afectarán a toda España

Esto lleva a que sean determinantes dos factores para este domingo: la indecisión y la participación. El 23% de los ciudadanos no sabe todavía a quién votará, según recoge la encuesta flash publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado lunes. Y respecto a la participación se detecta en varios sondeos que los votantes del PP no están tan animados como los de los otros partidos. El sociólogo Narciso Michavila, de GAD3, ha vaticinado que puede haber gobierno de izquierdas frente a la creencia general y que eso se puede ya constatar a partir de las 14.00 horas del domingo si la participación es inferior al 33%. El sistema de restos será clave para conseguir los diputados y la balanza se puede decantar apenas por un puñado de votos.

La campaña de Castilla y León arrancaba con la polémica sobre las palabras de Alberto Garzón en The Guardian sobre las macrogranjas , que la derecha aprovechó al máximo y creó fisuras dentro de la coalición. Pero, posteriormente, han ido ganando terreno los temas propios de la autonomía, en tanto que el PP ha intentado impregnar un tono trumpista de campo vs. ciudad. Pablo Casado ha desconcertado a muchos con sus continuas declaraciones como las de la remolacha o el vino.

En cambio, en el PSOE cada vez son más optimistas. Las elecciones llegaban en un momento no especialmente bueno pero ahora entienden que hay espacio para el cambio, incluso no quedando como primera fuerza política. El candidato, Luis Tudanca, ha hecho una campaña pensando especialmente en temas como la despoblación y el fortalecimiento de los servicios públicos como los centros de salud, advirtiendo además de las consecuencias de que llegue la extrema derecha. Y con la vista puesta en la España Vaciada, posibles socios y rivales en las urnas. Será el primer gran termómetro para medir la fuerza de este fenómeno, que tiene especiales posibilidades en Soria, donde podría lograr hasta tres procuradores.

Esta convocatoria también es vital para Cs, que parecía destinado a desaparecer en las Cortes autonómicas. Pero la campaña no le ha ido mal y su candidato, Francisco Igea, está luchando con todas sus fuerzas. Incluso su voto podría ser determinante después de esa noche. Unidas Podemos espera aguantar o mejorar incluso sus resultados respecto a hace tres años, sabiendo que es una comunidad donde no tiene especial tirón. Por primera vez van juntos Podemos e IU, pero no servirá como termómetro para la futura plataforma de Yolanda Díaz (no se ha estrenado la fórmula y la vicepresidenta sólo ha ido un día a la campaña).

Castilla y León, del aburrimiento a la pura emoción. Las urnas nunca fallan.