La batalla ‘indepe’

“Esta legislatura ya no tiene más recorrido político y llega a su final. Hemos constatado que los dos socios del Govern encaramos el camino a la independencia de formas distintas”. Quim Torra despejaba, a su manera, el camino a las urnas en Cataluña a finales de enero del año pasado. Pero nadie veía lo que iba a pasar al poco tiempo: una pandemia mundial, confinamientos, la inhabilitación del propio president por el caso de los lazos, un Parlament decadente incapaz de encontrar un sustituto…

Las elecciones en Cataluña nunca defraudan en emociones y en giros de 180 grados. E incluso hasta la Justicia ha tenido que suspender el aplazamiento de última hora y obligar a la Generalitat a celebrar los comicios este 14-F. Unas elecciones, en plena tercera ola, que no tienen nada que ver con las que se celebraron en diciembre de 2017, convocadas en virtud del artículo 155 y tras unos convulsos meses, con declaración unilateral de independencia incluida.

El independentismo vio cómo por primera vez un partido no nacionalista, Cs, ganaba, pero consiguieron salvar los muebles y sumar mayoría absoluta en el Parlament, que provocó un Govern con Junts y ERC. Dos socios que no han sabido convivir, que no se han soportado. Todo estaba listo para que esa cita fuera una batalla cruenta entre estas dos fuerzas… hasta que llegó Salvador Illa (PSC). Ante el temor a que el ex ministro de Sanidad sea el más votado, los independentistas han encontrado a su diana favorita y evitan así entrar en un cuerpo a cuerpo entre ellos.