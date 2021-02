La Generalitat contempla no publicar los resultados de las catalanas en la noche electoral

El director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, ha explicado este domingo que el Govern se está planteando no publicar los resultados provisionales la noche del 14F si no se ha podido constituir un número considerable de mesas electorales.



En declaraciones a RAC 1, Peña-López ha recordado que las mesas deben constituirse entre 08:00 y 09:00 horas de la jornada del 14 de febrero, y si hay algunas que tienen problemas porque no se han presentado las personas convocadas dispondrán de un margen de una hora más, hasta las diez, para poder cubrir las vacantes.



La Junta Electoral Provincial de Barcelona, por ejemplo, ha previsto que aquellos miembros suplentes de mesas electorales que se hayan constituido sin problemas puedan ser reasignados a otras mesas en las que haya que cubrir huecos.



Si a las 10:00 horas, hora límite, una mesa no tiene los miembros suficientes para poder constituirse, queda suspendida “automáticamente” y se tendrá que constituir “al cabo de 48 horas”, para que los electores que tenían que votar allí puedan hacerlo, “generalmente el martes”, ha indicado Peña-López.



En caso de que a las diez de la mañana hubiese “un número considerable” de mesas electorales que no se han podido constituir, habría “un problema muy gordo”, ha reconocido el alto cargo de la Generalitat responsable del área de Procesos Electorales.



Si fuesen “muchas” las mesas que han fallado, a su juicio, eso “podría afectar el sentido del voto de las personas que van a votar el martes”, porque “pueden hacer un voto mucho más táctico”, condicionadas por los resultados provisionales publicados la noche del 14F.



El Govern ha “previsto esta eventualidad” y se plantea “suspender la publicación de los datos” durante la noche electoral: “Incluso estamos previendo ni tan solo sumar los datos, para que no pueda haber ninguna filtración”, ha apuntado.



Peña-López ha evitado concretar a partir de qué porcentaje de mesas fallidas se tendría que suspender la publicación de los resultados durante la noche electoral, aunque ha remarcado que en todo caso eso se valoraría durante la misma jornada del 14F, en coordinación con las candidaturas, la mesa de partidos catalanes y las Juntas Electorales.