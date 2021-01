A quién perjudica o beneficia el aplazamiento de las elecciones catalanas

“Los datos crudos del covid y la gestión de la pandemia van a jugar un papel crucial”, advierte Narciso Michavila , presidente de Gad3, que detecta baja participación y un voto más fraccionado. “La intención de voto vale lo que vale en este momento -dice José Juan Toharia, presidente de Metroscopia-. No sé por qué el PSC se opone al retraso. Si es porque piensa que le perjudica, no está claro. Illa puede salir fortalecido de la tercera ola frente al Gobierno de la Generalitat, que va a salir perjudicado probablemente de la gestión, aunque es una percepción mía. Todos vivimos ahora en una burbuja”.

Los profesionales de los sondeos como José Juan Toharia , confiesan que no está nada claro, porque hay entre un 10-12% de indecisos que no ha tomado ninguna determinación. Y en el momento anímico de este país, covid y vacuna de por medio, quizá ni esos mismos votantes lo tengan claro. Para colmo, en los aspectos técnicos de las encuestas, es cierto que hay un empate ahora mismo entre ERC, Junts y PSC.

Este viernes se reúne la mesa de partidos y decide si se mantiene o no la fecha, que suscita debate en Cataluña y fuera. A pesar de que desde el PSC y el Gobierno están lanzando mensajes a favor de que las elecciones se celebren el 14 de febrero porque no se puede continuar con el Gobierno interino de Pere Aragonès tras haber tenido que irse Torra, no tienen claro que les beneficie. “No hay nadie empeñado en marcar prioridades en un momento tan grave”, aducen fuentes del PSC, aunque no ocultan el peligro que entraña la reacción de los votantes ante cifras tan desbocadas de contagios.