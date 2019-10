Elecciones constantes, el ruego como 'hobby'... y nuestros dirigentes de turismo

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Imagen de archivo de las pasadas elecciones en España.

Pero... ¿y si en realidad no lo quieren?

Quizás sea por que Europa no es donde esperan cosechar votos, y saben que muchos de los votos de esta emigración joven, principalmente cualificada y con necesidad de un trabajo digno, van hacia partidos críticos con el sistema, y así lo demuestran los datos de votos de CERA, donde en 2016 el partido morado fue el más votado por delante de populares. En 2019, el voto de las cuatro primeras formaciones, es más parejo, con PSOE liderando.

Uno de cada tres sufragios rogados en abril, con el esfuerzo que ello conlleva para el votante, nunca se contabilizó.

Y entre tanto, en Europa, vemos a nuestros representantes haciendo su segundo tour del 2019 por Argentina, Cuba, Brasil… a recaudar esos votos que ya tienen de salida, y más que campaña electoral parece que lo hacen para recibir palmadas en la espalda.

En los comicios de abril, aparte de las visitas de los viajeros frecuentes, tuvieron el placer de contar justo antes del pistoletazo de salida de la campaña con la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, pidiendo el voto por los suyos. Justamente el voto que Ana Pastor decidió no facilitar como presidenta en el Congreso, siendo cómplice de que sigamos igual. En su visita a Montevideo dijo que “el voto rogado es una falta de respeto”… ya lo podía haber dicho en el Congreso que presidia, a 9.941 kilómetros.

Y estos casi 10.000 kilómetros de distancia parece que para nuestros dirigentes se les hace menos largos que los 1.263 a Londres, o 1.870 a Berlín.

No deberíamos dudar de que quizás no vengan con tanta asiduidad por Europa, al no ser recibidos con las mismas palmas y agasajos que reciben en esas casas gallegas o de España, en Argentina o Uruguay.

No quiero dudar sobre su intención de tratar a toda la emigración por igual no basando sus visitas solo en los miles de votos fijos que reciben, y seguro que estos dirigentes se preocupan por todos los emigrantes por igual...

En Europa, quizás, los emigrantes somos más revanchistas con los partidos que con sus políticas de recortes, sin inversión en I+D, con cuotas de autónomos estratosféricas (aquí ganamos por arriba a todos los países), y con unas condiciones laborales que parecen redactadas directamente por la CEOE.