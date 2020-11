No eres el único que tiene dudas sobre lo que está pasando en EEUU: te las resolvemos todas

Elaine Cromie via Getty Images

Elaine Cromie via Getty Images Un contador de votos en Michigan, durante la jornada electoral de 2020 en Estados Unidos.

Según The New York Times, el recuento acabará este miércoles por la tarde (hora española) en Wisconsin , Georgia y Michigan .

Ojalá lo supiéramos. Pero somos periodistas, no adivinos. El caso es que el recuento no ha terminado aún en estados clave para uno y otro candidato como Nevada, Michigan o Wisconsin. Si sirve de pista, Biden comparecerá este miércoles a última hora de la noche, hora española. Ahí se podrá ver hasta qué punto se ve ganador o perdedor de los comicios.

Las preguntas principales, somos conscientes de ello, son quién va a ganar y cuándo lo vamos a saber. Pero todavía no hay respuesta para ellas.

¿Qué necesita Trump para ganar?

Exactamente lo mismo que Biden: 270 votos electorales. Los números favorecen al demócrata, pero el todavía presidente aún mantiene opciones reales de hacerse con la reelección. Necesita 57 votos electorales más de los que ya tiene para alcanzar la cifra mágica.

Para ello precisa los votos electorales de Georgia (16), Carolina del Norte (15) —en ambos prácticamente tiene la victoria asegurada— y Pensilvania (20), donde va por delante de Biden pero con poco margen. Además debería conseguir Nevada (6) o Wisconsin (10) o Michigan (16).

En el caso de que Pensilvania —que a priori se ha erigido en uno de los estados clave dentro de los estado clave— cayera del lado demócrata, Trump tendría que ganar en el resto de estados en liza: Georgia, Carolina del Norte, Nevada, Michigan y Wisconsin.

Si un candidato consigue los 270 votos electorales, ¿ya es presidente?

Solo de forma oficiosa. El cauce oficial establece que el Colegio Electoral se reúna el 14 de diciembre para que sus miembros voten por el candidato que ganó en cada uno de los estados.

Los votos emitidos por los miembros de los colegios electorales serán contados el 6 de enero de 2021 y el 20 de ese mismo mes, el nuevo presidente o el presidente reelegido deberán jurar el cargo en el Capitolio. Debe ser ese día y no otro, por mucha batalla legal que haya.

Los miembros del Colegio Electoral, por cierto, no están técnicamente obligados a votar al candidato que ganó en su estudio. Es inusual que no lo hagan, pero podrían producirse sorpresas. Fue la gran esperanza que muchos demócratas tuvieron hace cuatro años con la elección de Trump: esperaban que alguno de los representantes modificase el sentido del voto. Obviamente, no ocurrió así.