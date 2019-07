Elecciones en Grecia: la decepción se transforma en un "voto de castigo" a Tsipras

“Teníamos mucha presión con el referéndum y siendo un país en bancarrota. Económicamente hemos perdido más que si hubiésemos pasado por una guerra y sólo para salvar bancos que ahora nos castigan”, explica la mujer, que ronda los 60 años. Opina que la gente “esperaba más” de un gobierno que “no podía dárselo en ese momento”. A pesar de eso, Tsipras ha “tratado de reestructurar la economía, mejorar la sanidad pública e intentar evitar la fuga de cerebros”. Pero los griegos de a pie no lo notan en su día a día: “La gente esperaba que se bajasen los impuestos, pero eso es imposible. Nos lo prohíben desde Europa y a la población le enfada”.

ELISA BALLESTEROS Las calles que no componen el centro siguen estando muy deterioradas.

“Nueva Democracia fue una de las razones de la crisis”

A unas calles de allí, cerca del Mercado Central de Atenas, un ingeniero de 28 años llamado Kostas, afirma que “objetivamente, las cosas han mejorado desde que se fue Nueva Democracia”. No entiende que algunos griegos vuelvan a votar al partido conservador, “que fue una de las razones de la crisis”. Él no ha votado nunca a Syriza ni lo va a hacer ahora. Cree que acabará decantándose por el Frente Europeo de Desobediencia Realista, la sección griega del DiEM 25 del exministro Varoufakis. “No tiene sentido que vuelvan a gobernar, no hay más que mirar al pasado cercano para ver lo que nos hicieron”, dice.