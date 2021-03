Elecciones en Israel: un caos sobre el que sólo Bibi puede reinar

Benjamin Netanyahu es incombustible. Lleva 12 años en el poder, está procesado por corrupción y, aún así, ha vuelto a ganar las elecciones en Israel. Aunque ya no es como antes. No basta con convencer a un puñado de diputados de otros grupos para sumar y cuajar un gabinete de derechas más o menos clásico, halcón siempre.

En los dos últimos años han sido necesarias cuatro elecciones hasta llegar a esta mañana, en la que todo sigue más o menos igual: su Likud es la primera fuerza pero, a esta hora, no tiene mayoría clara para gobernar. Lo único a su favor es que frente a él no hay nadie más que pueda formar una mayoría alternativa. El otro grupo que lo quiere echar, mezcla heterogénea de facciones de izquierda, derecha y centristas que podría encabezar el expresentador de informativos Yair Lapid, también está por debajo del mínimo para tener mayoría. Es Bibi o ir a quintas elecciones. Desesperante.

En un hemiciclo atomizado (se presentaron 37 listas a los comicios de ayer), sólo él tiene posibilidades reales de formar una coalición. La pasada madrugada, hasta que se rozó el 90% del voto escrutado, se daba por sentado que Netanyahu necesitaría a los partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos para sumar los 61 escaños necesarios que dan la mayoría absoluta de la Knesset, el parlamento. Pero con eso no bastaba: con sus pobres 30 diputados y los socios radicales con los que cuenta llegaba a 59, se veía obligado a llamar a la puerta del Yamina, una formación cuya base son los colonos que residen ilegalmente en los territorios palestinos de Jerusalén Este y Cisjordania, liderada por Naftali Bennett.

¿Un socio más al que convencer? No, uno de sus máximos enemigos, su exasesor, el que fuera su hombre de confianza y hasta ministro, con el que se lleva a matar. Saben demasiado uno del otro. Sin embargo Bennett, práctico y ambicioso como es, no ha dicho en campaña ni que sí ni que no a un pacto con el actual primer ministro israelí. Una puerta abierta que, aún, podría llevar al pacto.

Eso era, decimos, hasta el 90% del recuento, pero a primera hora de la mañana los datos se le complicaban al Likud: la Lista Árabe Unida, el único partido árabe del país, que llevaba toda la noche quedándose fuera del parlamento, acababa por lograr grupo y obligaba a esperar hasta el final para saber qué ocurre. Tendría su aquel que el partido de la población más pisoteada de Israel, la minoría no desdeñable de cerca de dos millones de personas, acabara aguándole la fiesta.

¿Puede haber otros grupos que saquen a Netanyahu del atolladero? Complicado, porque son fuerzas que se han jugado el tipo justamente yendo contra él, listas lideradas por antiguos colaboradores con los que también acabó fatal como Gideon Saar que han hecho de esa oposición su bandera. No obstante, Netanyahu se ha mostrado exultante en su primera comparecencia, anoche, y habla de un “logro tremendo” de su formación.

Más allá del minuto 90, habrá prórroga, pues quedan por sumar 450.000 votos determinantes, sufragios de soldados, diplomáticos, discapacitados o personas en cuarentena. Los resultados definitivos no se conocerán hasta el viernes, de hecho.