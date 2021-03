Elecciones en Madrid: ¿qué pasa con Ayuso? ¿y con la izquierda?

El PP afronta las elecciones madrileñas con encuestas muy favorables que le devolverían a la posición de partido más votado. También con un relato fuerte y coherente para el electorado de derechas que nunca le agradecerán suficiente a la torpeza de Ciudadanos. Además, cuenta con una líder que ha pasado de ser endeble a ocupar un lugar simbólico a medio camino del PP y Vox, con el arrastre electoral que esto podría tener en unas elecciones en que los trasvases se van a dar, a buen seguro, intrabloques en el eje izquierda / derecha.

A la izquierda, para ser honestos, todo esto le ha pillado a contrapié. Nadie en los escaños del hemisferio izquierdo de la Asamblea de Madrid sospechaba de la operación murciana, ni mucho menos calculaba que la presidenta regional fuera a coger el canasto de las chufas y convocar unas elecciones para una legislatura de apenas dos años.

En estos cinco días, algunos han reaccionado rápido, como PSOE y Más Madrid, que han designado candidatos a sus mejores activos en la política autonómica. Ángel Gabilondo resistió la segunda posición en las elecciones autonómicas de 2015 mientras Manuela Carmena arrasaba en elecciones municipales de Madrid, obtuvo 250.000 votos más que Podemos en la capital y ganó las elecciones en 2019 por primera vez para una formación política que no fuera el PP desde los años 90. Mónica García, por su parte, es una doctora muy guerrera que ha fungido de látigo de Ayuso durante toda la pandemia. Se ha revelado como una parlamentaria rápida y solvente, capaz de instalar en la agenda la sanidad como uno de los temas principales en la región.

A Podemos o Unidas Podemos se le espera, pero no está. En estos cinco días nadie de la formación ha hablado de Madrid, de las elecciones o las mociones de censura. Sacaron un vídeo reivindicando su acción de gobierno en el Estado frente al ruido de la política madrileña. Seguramente con otra intención, aparecieron ante la opinión pública como el niño que cree que un problema no existe cuando se tapa la cara y deja de verlo, lanzando dos mensajes rotundos: Madrid no importa demasiado cuando se gobierna España y no hay que correr. A menos de dos meses de las elecciones.