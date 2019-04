El 'estrellómetro' de la campaña

Detrás de Pedro Sánchez, cada día coge más fuerza la imagen de María Jesús Montero. La ministra de Hacienda es cabeza de lista por Sevilla, el feudo de los feudos del Reino Socialista. No se le para de ver en todos los ‘saraos’ y es la enviada de Ferraz a debates como el de RTVE, La Sexta Noche o a Todo es mentira, de Cuatro.

Además, vivimos en la época del hiperliderazgo y del culto al jefe político. Los cinco grandes candidatos no son precisamente de compartir mucho protagonismo, se han encargado de hacer unas listas de fieles a sus figuras y van sobrados de buenos egos. Se gustan, se quieren, narcisismo político.

Bienvenidos al Walk of fame de la política española. El 28-A se ha convertido en un enorme plató televisivo: cámaras, dúplex, mítines en streaming, tuits que aspiran a miles de retuits, periodistas ávidos de una metedura de pata, fotos de Instagram cuasi aspirantes de portada de Vogue…

Y, en cambio, ha emergido con toda su fuerza Cayetana Álvarez de Toledo . Palabras altas, pero tuvo el primer blockbuster de la temporada con el escrache en la universidad el día que arrancaba esta ‘concertina campaña’ de la que salen casi todos arañados. Llegó para frenar el efecto Arrimadas… y parece que está levantando algo el ánimo de un PP catalán en desaparición. Algo que no consiguieron antes Alicia Sánchez Camacho, Dolors Montsrrat o Andrea Levy. Y ya se va perfilando como la futura portavoz del PP en el Congreso.

Aquí el rostro que más brilla tras el líder es el de Inés Arrimadas , aunque tampoco ha supuesto el terremoto político que muchos esperaban cuando dio el salto hace un mes a la villa y corte. No todo es el tema catalán y se diluye la fuerza que demostraba día a día en Barcelona. Aunque muchos en el partido sugieren que habrá que esperar a cuando arranquen las Cortes y... Arrimadas tiene todas las papeletas de ser una portavoz llena de titulares y que hundirá a sus rivales dialécticos. Y, ojo, pase lo que pase: ella está en fase de despegue por si el avión de Rivera decide no volar mucho más alto.

Rivera tampoco le va a la zaga en estrellitis a Iglesias. Y también intentó aunar a fichajes con solera, pero la campaña va camino de su ecuador y, por ejemplo, no ha dado el resultado esperado Marcos de Quinto. No empezó precisamente con buen pie.

Pero sí, Irene Montero cada día gana más puntos y es la otra cara del partido en todos los debates: RTVE y La Sexta Noche. En ella se posan cada día más miradas, especialmente desde que dijo que pronto su partido podría tener a una mujer al frente. Incluso es la que protagoniza los mítines cuando no está el líder de tournée estos días, como en Toledo. Además, ha rebajado el tono tan duro que empleaba al principio y sigue la estela de aquel discurso de la moción de censura que la descubrió al gran público como buena oradora.

Y al quinto aspirante, Abascal, cada vez lo escuchamos menos. No quiere hablar a los medios… porque tiene a España en el corazón. Todos esperaban que Javier Ortega Smith desde su altavoz como abogado en el juicio del procés se convirtiera en una de las estrellas de esta campaña. En el PP lo temían. Pero no era tan fiero el león en el Supremo, y la actuación de Manuel Marchena también ha delimitado el show. Ya no está todo el día en el telediario. De hecho, los que de verdad mueven el cotarro ahora en la ultra derecha y se ha convertido en estrellas de este 28-A son el matrimonio Iván Espinosa de los Monteros-Rocío Monasterio. Y todos esos fichajes ‘goteo’ de las últimas semanas han quedado en un rincón lleno de insultos y barbaridades.

Llevamos cinco días de campaña y muchos candidatos han desaparecido. Un casting más duro que Didi Hollywood.