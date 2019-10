Por qué el otoño le sienta tan mal a la izquierda

La remontada del PP, al que Ciudadanos entregó el poder territorial que había perdido Casado en las autonómicas y municipales, se concreta gracias a la sangría de votos a la que se enfrenta Albert Rivera. No hay sociólogo que no haga un paréntesis para preguntarse de dónde salían los cálculos de Moncloa, como tampoco se entiende que los asesores que susurran a Rivera le hayan empujado a saltar al vacío. Las mujeres que movilizó Inés Arrimadas en Cataluña han abandonado en bloque a Ciudadanos y amenazan con quedarse en casa, tal y como apuntan los datos.

“Sánchez está jugando con fuego. Puede que con suerte, al final mejore y roce los 130, pero no va a sumar con nadie, solo con Casado. En ese caso, el líder del PP le tiene que pedir mucho porque sino muere. Ahora mismo el PP no para de subir. Si no mete la pata como en abril, tendrá un buen resultado”, apunta un solvente analista de datos. Las protestas y el clima que hay en Cataluña, que no favorecen a Sánchez, podrían ser neutralizados por el efecto Franco fuera del Valle de los Caídos, pero “se les puede cruzar en el camino la sentencia de los ERE” apunta otro experto, que sigue sin entender la estrategia que han diseñado en Moncloa.