El TSJM pospone al domingo la decisión sobre el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidirá este domingo si hay adelanto electoral en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo, al no haber acordado aún una postura sobre el recurso presentado por los letrados de la Mesa de la Asamblea contra el decreto de convocatoria de elecciones.



Fuentes del TSJM han informado a Efe de que los miembros del Tribunal han mantenido contacto telemático a lo largo de este sábado y tomarán una decisión mañana domingo, cuando acaba el plazo al incluir el recurso medidas cautelares y cautelarísimas.



La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid presentó el viernes el recurso ante el TSJM contra el decreto firmado el miércoles por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que disolvió la Cámara y convocó elecciones el 4 de mayo tras romper con su socio de Gobierno de Ciudadanos.



Minutos después de la firma del decreto, el PSOE y Más Madrid registraron sendas mociones de censura contra Ayuso que fueron admitidas por la Mesa de la Asamblea al considerar la mayoría de miembros de este órgano que el texto no estaba en vigor porque no había sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.