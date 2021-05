Un PSOE en shock busca centralizar la derrota sólo en Madrid

Todo ello después de una durísima campaña electoral, en la que la propia estrategia de la candidatura de Ángel Gabilondo , pilotada desde La Moncloa, había despertado críticas en voz baja de muchos socialistas, por bandazos como el “con este Iglesias, no” y mensajes como no cerrar la hostelería o no bajar los impuestos. De hecho, hasta la propia presencia de Pedro Sánchez cambió: de bajar al barro contra Ayuso hasta dosificar su presencia conforme pasaban los días.

Unas elecciones autonómicas, pero con repercusiones a nivel nacional, con el PP cogiendo aire. Y eso es lo que ahora quiere aislar precisamente el PSOE con su relato: se trata sólo de Madrid y esta comunidad no representa a toda España. Es la idea que tienen los socialistas, que recuerdan, por ejemplo, la casi inexistencia de los populares en otras zonas como Cataluña y el País Vasco.

Por lo tanto, el mensaje es que se trata de un problema del PSOE de Madrid (la noche electoral no se celebró ni en Ferraz, sino en un hotel cercano). La sensación es que se acabó el tiempo de Ángel Gabilondo (que estaba de salida con su posible nombramiento como Defensor del Pueblo), aunque por el momento desde su entorno se traslada que recogerá el acta, permanecerá trabajando en la Asamblea y no se plantea dimitir. Eso no significa que vuelva a ser portavoz. No obstante, muchas voces socialistas deslizan que se espera una fuerte “renovación” de la federación en los próximos meses, según fuentes consultadas. La lista ya daba algunas pistas de ese posible recambio, con dirigentes en casillas de salida como Hana Jalloul, Mónica Carazo y Juan Lobato.