Elena Huelva publica una nueva imagen y detalla cómo se encuentra: "Días muy difíciles"

Este martes, la propia Elena Huelva ha publicado una nueva imagen para dar detalles de cómo se encuentra. “Hoy me he despertado no de la mejor forma. Es más, nada bien, Un muy susto. Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más. Pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre”, ha escrito junto a imagen de sus manos entrelazadas con las de tres de sus familiares.