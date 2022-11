Elisa Beni entra al conflicto del 'solo sí es sí' y no duda al valorar las palabras de Montero

SOPA Images via Getty Images

En una conversación con los periodistas en el pasillo del Senado, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y peso pesado del PSOE, ha reconocido que “el objetivo de la ley no era ese” y, tras lo ocurrido, “habrá que estudiar con detenimiento las sentencias para ver en qué cuestiones se amparan y el propio texto legal”.

Su comentario no ha quedado sin respuesta por parte de Unidas Podemos. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que la ley no se toca, puesto que “nadie se plantea revisar o reparar algo que no está dañado”.