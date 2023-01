Elisenda Roca: "Hemos avanzado pero hay quien niega la violencia de género, entre ellos algunos jueces"

La conmovedora historia de Nora, quien decide divorciarse de su marido después de muchos años de convivencia tóxica y de maltrato psicológico es seguramente el personaje más especial para la escritora, que insiste en que este no es autobiográfico. “Sé de lo que habla Nora porque yo viví una situación similar, no igual, y sé de lo que hablo”, confiesa.

Cuenta la presentadora que este libro comenzó a gestarse mucho años antes de su publicación. ”Tuve la necesidad de reproducir lo que yo acababa de vivir. y empecé a escribir algún diálogo real y lo aparqué, pero empecé a dibujar un poco los personajes de lo que serían Animales heridos. Pero no era literatura, eran diálogos sueltos. Los dejé guardados y me dediqué a escribir cuentos y novelas para niños y adolescentes que era lo que yo hacía”, relata Elisenda Roca.

El tiempo pasó y con su amiga María Ripoll, la directora de cine, publicó el libro de relatos Dos mujeres desnudas, y eso fue lo que le quitó el vértigo y le dio fuerza para rescatar a esos animales heridos que dormían en una carpeta de su ordenador. ”Con perspectiva y muchos años después, y con una fuerza que no tenía a los 42 años —momento en el que decidió separarse— me enfrenté a una historia con la distancia suficiente como para poder hacer literatura para adultos y no unas vivencias”, aclara una y otra vez.

Reconoce que Nora tiene mucho de ella, pero también cree que existen muchas Noras, demasiadas, que como ella no se consideran víctimas de una relación que las anula, las subestima y las culpabiliza. “En este mundo, en el que el maltrato psicológico tiene nombre y apellido, sigue habiendo gente que no lo considera porque no se ven ni él como agresor ni ella como víctima. Siempre dices: ’Bueno, es que tiene mal carácter, es que tiene prontos, es que a veces se desespera y golpea la mesa, o descascarilla la pared o rompe la puerta… Y de ahí a que te dé... Y aunque no te pegue, estás viviendo en un régimen de terror y no puede ser que tu casa, que tiene que ser tu lugar de refugio, sea un sitio de terror y tortura, y cuando salgas de ella te sientas como al que le dan ventolín y respira de nuevo”, expone la escritora y presentadora.