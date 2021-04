Peter Turchin es un académico e investigador conocido por la teoría de la sobreproducción de élite, una propuesta un tanto contracultural pero que predijo con acierto la inestabilidad política norteamericana de 2020. Esta teoría, en términos sencillos, viene a proponer que los periodos históricos con más inestabilidad están asociados a la acumulación de un exceso de élites sociales que no acaban de encontrar su sitio. Aunque esta teoría cuenta con numerosos detractores, llama la atención su similitud con revoluciones surgidas precisamente de élites sociales que reivindicaban sus derechos frente a estructuras políticas en las que no encontraban cabida.

En España hay algún ejemplo que podría tener puntos en común con esta curiosa teoría. Por ejemplo, la aparición electoral de Podemos que aglutinó a no pocos miembros de las clases alta y media alta en torno a elites académicas universitarias. También guarda cierto parecido el movimiento independentista de Cataluña, que llama poderosamente la atención por la correlación existente entre su voto y una mayor renta por habitante del electorado.

Por último, tenemos la propuesta que está articulando en Madrid una parte de la élite conservadora regional, con la que pretenden hacer desaparecer las estructuras administrativas del Estado para drenar los recursos públicos hacia el ámbito privado, precisamente en una de las zonas de España con mayor nivel de vida y dinamitando las bases ideológicas de la democracia cristiana que, supuestamente, aún perviven en el Partido Popular.

Una propuesta que profundiza en la inestabilidad política de la derecha a nivel nacional que no es capaz de dar cabida a la sobresaturación de líderes ociosos que se postulan como salvadores de España (Ayuso, Casado, Abascal, Arrimadas o Rivera, entre otros).

Volviendo a Peter Turchin y su teoría, me dispuse a bucear en el último CIS con el objetivo, no tanto de probar sus ideas, sino de caracterizar algún elemento que me diese pistas sobre la creciente crispación de la política española. Y hay algunas cuestiones llamativas. Por ejemplo, que la nueva política obtiene más apoyos electorales entre los hombres y en los segmentos sociales con más formación, fenómeno que se repite en la mayoría de los partidos nacionalistas. También que las mujeres se autodefinen como más de izquierdas y apuestan, con más intensidad, por el gasto de carácter social.