Ella Baila Sola: una sonada separación y una misteriosa vuelta

¿Por qué se separaron Ella Baila Sola? O, dicho como ellas lo cantarían, ¿por qué dejó de bailarles un gusano en la tripa? Toda una generación de españoles que tuvo temazos como Amores de barra, Cuando los sapos bailen flamenco o Mujer florero como banda sonora de su adolescencia y su juventud en los 90 se quedó en shock en 2001 cuando anunciaron su ruptura como dúo... y se acaban de volver a ilusionar al conocer que Marta y Marilia vuelven 20 años después, a sus 46 años.

El misterio envuelve al porqué de su separación, pese a que llegaron a dar una rueda de prensa para anunciarla. Como si tuviera una bola de cristal, en ese octubre de 2001 Marilia Andrés Casares —la morena de las dos— afirmó que no era un fin definitivo, porque “no hay nada definitivo en este mundo”.

“Ha habido veces en que no nos hemos soportado”, admitió Marta Botía, que justificó esta afirmación porque compartirlo todo a un 50% “va quemando”. “Es difícil evolucionar y querer lo mismo”, apostilló su, desde ese momento, excompañera.

Sobre los motivos no aclararon demasiado, aunque se venía rumoreando que en su tercer disco todo lo hacían ya por separado, desde cantar en el estudio, hasta posar para la portada o que viajaban cada una a su aire. Las dos amigas que se conocieron estudiando COU en Madrid y que comenzaron formando el grupo The Just, cantando en inglés, emprendían caminos distintos.

Los motivos de su separación

Pocos titulares han dado sobre su ruptura durante estos 20 años separadas, pero los que ha habido, todos por parte de Marta, han sido bien contundentes. En 2010 contó en El diario de Mallorca que había llegado a hablar con Marilia para recuperar el grupo “pero el no fue rotundo y me dolió”. Lo justificó porque Marilia tenía inquietudes “al margen de la música” y añadió que ambas eran tan jóvenes al empezar que se vieron “envueltas en una vorágine de trabajo, de no parar. Necesitábamos el anonimato y recuperar parte de nuestra juventud”.

“Donde no soy bien recibida no quiero estar” soltó también en una entrevista en 2014, en la que reconoció que no tenía relación con Marilia ni con Rocío.

En 2018 en otra charla en Woman Marta echó la vista atrás y confesó que recordaba aquella primera etapa de Ella Baila Sola “con mucho cariño”.

“La verdad es que no pasó nada. Nada”, dijo entonces sobre su adiós como dúo. “Nosotras queríamos tomarnos un descanso, habíamos estado juntas todo el día durante seis o siete años. ¿Que a veces no estábamos de acuerdo en algo? Pues como puede pasarme con mi madre y la quiero más que nada en este mundo. A veces trabajas con alguien y hay cosas en las que estás de acuerdo y otras, en las que no. Esa es la verdad”.

Según sus propias palabras, mucho de lo que se dijo en 2001 eran “leyendas urbanas”: “Nos separamos porque sí, porque nos dio la gana”.

En otra entrevista publicada esa misma semana, Marta reafirmó que no tenía contacto alguno con Marilia aunque no cerraba la puerta a que se volvieran a juntar en el futuro: “No descarto nada”. Visto lo visto, hizo bien.

Qué se sabe de su vuelta

El Hormiguero (Antena 3) dio la primera pista del inesperado regreso del icónico dúo al incluirlas entre sus invitados de esta semana —acudirán al plató este jueves—. Esa misma mañana también darán una entrevista al programa ¡Buenos días Javi y Mar! de la Cadena 100. Dos ocasiones en las que seguro que tendrán que responder a ese ‘¿por qué lo dejasteis?’.

A esta aparición televisiva se sumará una serie de conciertos, incluido uno en el festival Starlite de Marbella (Málaga) el 18 de junio. “Un concierto muy exclusivo en el que recordarán grandes éxitos como Lo echamos a suertes, Amores de barra, Cuando los sapos bailen flamenco o Despídete, entre muchos otros”, anunció la organización este lunes.

Si este regreso vendrá acompañado de nuevas canciones es una incógnita aún por despejar, al igual que si entonarán de nuevo en el futuro aquello de ’Despídete, es el momento de decir adiós / Recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor / Y te das cuenta que es más fácil esperar / Y alargar el camino que más tarde nos va a separar’.

