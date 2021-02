Ella Emhoff, la extravagante hijastra de Kamala Harris, debuta como modelo

Hace un mes Ella Emhoff acaparó buena parte de la atención en la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris . Ataviada con un abrigo de cuadros de Miu Miu muchos se fijaron en el estilo de la hijastra de Kamala Harris y la prestigiosa agencia de modelos IMG —responsable de las carreras de Bella y Gigi Hadid— no dudó en ficharla.

La estudiante de diseño de moda no ha tardado en debutar y ha participado en el desfile virtual de la firma neoyorquina Proenza Schouler.

Ataviada con una larga gabardina de cuero negra y un jersey estampado de cuello cisne, Emhoff, que no ha guardado sus gafas redondas, se presenta como la estrella de la colección. La joven luce otros dos looks: un traje negro con americana abierta y un conjunto monocolor con abrigo y pantalones amplios grises.

Su contrato no ha gustado a todos. No son pocos los comentarios de seguidores de la marca disgustados con la presencia de Emhoff en el desfile. Bajo las fotos y el vídeo que ha compartido Proenza Schouler, muchos usuarios critican que la joven sólo está ahí por sus conexiones familiares y que no tiene madera de modelo. “Es un broma que haya gente que defienda esto”, reza uno de los comentarios.