Ellen DeGeneres reaparece tras la polémica y pide perdón: "Aquí sucedieron cosas que nunca deberían haber pasado"

Ellen DeGeneres ha pasado este verano a ser de las personas más queridas y populares de EEUU a las más odiadas e incluso tachada como “de las más malvadas” por algunos extrabajadores. Después de meses de acusaciones e incluso una investigación interna llevada a cabo por WarnerMedia, la presentadora y humorista estadounidense ha inaugurado la nueva temporada de su programa entonando el mea culpa.

DeGeneres ha dedicado el monólogo inicial de siete minutos del primer programa de la 18ª temporada de The Ellen DeGeneres Show para hablar sobre las acusaciones que se han vertido este verano sobre ella. “Si me estás viendo porque me quieres, gracias, y si lo haces porque no, bienvenido”, empezó diciendo con su ironía característica.

“Como habrás escuchado, este verano hubo denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa y después, una investigación. Aprendí que aquí sucedieron cosas que nunca deberían haber pasado. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas”, señaló.