¿Elliot Page es trans o de derechas?

I. Nunca me he visto reflejado en los estereotipos sexuales masculinos, eso que actualmente se llama “identificación de género”. No me considero especialmente competitivo, ni dominante, ni ambicioso. Respecto a ser autosuficiente e independiente, no sólo es que no lo sea, es que no lo quisiera ser ni en la peor de mis pesadillas. Me caen bien los niños. Si puedo evitarlo, prefiero no correr riesgos físicos. Siempre he sentido que algunos de estos rasgos tenían algo que ver con una cierta ética de izquierdas. Pero ahora leo que no. Que lo que me pasa es que soy una persona trans. O, al menos, no binaria. Es posible que lleve toda la vida siendo una mujer. Quizá me dé cuenta de ello cualquier día de éstos y consiga por fin ser yo mismo.