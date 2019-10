Elogio de la castaña

Cada invierno por el que camino (y ya van unos cuantos) me comunica la desaparición de otro puesto de castañas.

A causa del cambio climático (yo no lo dudo, y que lo dude Trump me confirma lo razonable de mi opinión), el calor que regalaban a las manos aquellos cucuruchos de papel de periódico en que se arracimaba una docena larga de castañas asadas, apenas templa ya la nostalgia.

Cuando una racha de aire polar se envalentona por pocos días y pierde algo de escarcha en las calles de Madrid, me apresuro a revisar el menguado censo de castañeras, hoy latinas en su mayoría, cuyo tenderete calienta las aceras. Aunque, la supervivencia manda, los frutos van dejando espacio a las mazorcas de maíz braseadas, las batatas envueltas en papel de aluminio (reflejo de las migraciones, igual que quien mueve el cucharón) y las chucherías más o menos desabridas.

No falta quien echa de menos las castañas cocidas en agua con anís (si, en buena hora, decide hacerlas en casa, sepa que estas no necesitan la caricia del cuchillo, y que bastará con cubrirlas de agua y premiarlas con un chorrito de anís, un pellizco de sal y otro de azúcar), tentación fragante a la que no me importa sucumbir, aún sabiendo que su carne indecisa no tiene nada que hacer frente al mordisco que regala la que ha sudado diez minutos sobre una plancha agujereada, sin más aliño que una muesca de navaja mellada en su cáscara.

Los soplidos que apenas lograban atemperar aquel ardor conformaban el mejor prólogo al banquete. Luego, podía uno entrar tranquilamente en Chicote y coger la copa de dry martini con los dedos tiznados. “Me han apetecido unas castañas” se le espetaba al camarero, que asentía reconociendo a una persona de gusto.

Mucho antes, las castañas se habían adueñado del cocedero de mi casa, compañeras de la bota de vino y los pitillos liados con los que mi padre y mis tíos armaban su tertulia. Yo, que me descomponía ante las páginas de cuentas que el maestro me corregiría al día siguiente entre pescozones, también alargaba la mano, a riesgo de manchar mi cuaderno.

Y recuerdo con especial felicidad las ocasiones en que me he unido al círculo de los magostos, la fiesta con que en Galicia y el reino de León, incluso en la raya extremeña, se celebra el día de Todos los Santos alrededor de una hoguera en la que caen las castañas por sacos mientras el vino más joven y el orujo (quizás un buche de sidra nueva) alegran el ánimo y limpian la boca.

Si la charla, las canciones, incluso un atrevido baile, acompañan al banquete, depende de los parroquianos. Y no es raro que se alargue hasta el alba. Mientras dure la brasa, no hay razón para despedirse.