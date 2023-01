Elogio de la crispación política

Europa Press News via Getty Images

A ver, si es que son todo ventajas. Te descubres sintiendo una filiación fraternal hacia los de tu bando que nunca sentiste ni hacia tu familia. Tienes que pensar mucho menos los tuits. Te encuentras los memes ya hechos. Está demostrado que asentir con la cabeza constantemente durante la lectura de las columnas de prensa ejerce un suave masaje cervical que mejora la circulación y relaja los trapecios. Convierte en amigo a cualquier desconocido que exhiba un determinado pin. Recientes estudios indican que una familia media llega a ahorrar hasta diez euros al año en pilas del mando a distancia si nunca cambia de cadena. La prensa te vende lo que tú quieres oír. ¿Hay algo mejor que estar convencido de que el noventa por ciento de la ciudadanía opina como tú, y no como ese asqueroso otro noventa por ciento restante?

Para los medios —seamos sinceros— es un chollo. Llena de colorido las redacciones, al dar entrada como jefes de sección a humoristas, licenciados en literatura con especialidad de surrealismo y personalidades predelirantes. Hace desaparecer el problema de la financiación de los medios a través de la publicidad, ya que ahora no hay diferencia entre la publicidad y la información. Los complejos programas informativos quedan sustituidos por sencillos programas confirmativos. En caso de que un imprevisto impida que una columna llegue a tiempo siempre se puede publicar cualquier columna del último año sin que nadie note la diferencia. El espectador te compra lo que tú quieres decir. Se mejoran espectacularmente las relaciones con una mitad del arco político.

¿Y los políticos? Su principal valor es no ser su oponente. ¿Qué votante será tan insensato de guiarse por minucias como los aciertos y los errores cometidos, en vez de guiarse por solemnidades como estar en el lado acertado o equivocado de la Historia? No importa lo que se hace, importa lo que se es. Unidas Podemos vive gracias a Vox, el PSOE vive gracias al PP, el PP vive gracias al PSOE, Vox vive gracias a Unidas Podemos. Ciudadanos no vive. ¿Para qué preocuparse por acertar contra la portería contraria si el rival ya se está marcando suficientes goles en propia meta como para ganar el partido? El Bien se convierte en un a priori. El Mal se convierte en un axioma. Todo el mundo exhibe la sonrisa de los impunes. Se mejoran espectacularmente las relaciones con una mitad del arco mediático.