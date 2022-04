Elon Musk, el controvertido millonario con los ojos en Marte que ahora va a por Twitter

De Zip2 a Tesla y SpaceX

Nacido en Pretoria (Sudáfrica) en 1971, su historia comienza como la de otros todopoderosos de Silicon Valley: despuntando en programación desde bien pequeño. En 1989, tras el divorcio, su madre se trasladó a Canadá con él y sus dos hermanos, Kimbal y Tosca. Se licenció en Economía y Física y en 1995 trató de conseguir un trabajo en Netscape pero su curriculum no impresionó. Como contó en una entrevista, se presentó en las oficinas y se quedó plantado en la entrada para intentar hablar con alguien, pero le pudo la timidez : “Estaba demasiado asustado como para hablar con alguien, así que me fui”.

“Invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada”, ha asegurado en la carta remitida al consejo de administración.