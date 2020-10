Els límits planetaris i el milionaris

Aquest article també està disponible en castellà.

Vivim immersos en una economia que s’organitza al voltant del creixement perpetu i que mesurem amb el PIB. Durant molts anys s’ha dit que necessitem avançar per millorar la vida de les persones. Però l’augment del PIB està provocant un col·lapse ecològic; les dades sobre la brutal sacsejada ecològica són tan clares que els experts estan demanant als governs que abandonin el creixement com un objectiu econòmic.

Quan es tracta del benestar humà allò que realment importa no és créixer sense aturador (com a mínim no en els països rics) sinó la distribució dels ingressos i recursos. I ara mateix estan repartits d’una manera escandalosament desigual. Als Estats Units, per exemple, l’ l′1% més ric té gairebé el 40% de la riquesa de la nació. El 50% inferior no té gairebé res: només el 0,4%. A nivell mundial és pitjor: l’ l′1% més adinerat té al voltant de la meitat de tota la riquesa del món. En terme d’ingressos acapara gairebé una quarta part del PIB mundial: més que el PIB de 169 països, una llista que inclou Noruega, Suècia, Suïssa, Argentina, tot l’Orient Mitjà i tot el continent d’Àfrica. També el 5% més ric està en possessió de no menys del 46% de l’ingrés global. En altres paraules, la meitat de tota l’activitat econòmica planetària (totes les fàbriques, indústries, centrals elèctriques, mines, transports... —i amb tot l’impacte ecològic associat) beneficia als rics. Una petita part de la humanitat es carrega l’atmosfera de la que tots depenem. Sense anar més lluny, degut a aquestes emissions, la contaminació de l’aire causa un miler de morts a l’any a Barcelona.

És de calaix que tant els multimilionaris, com els milionaris, no només consumeixen més coses sinó que aquestes coses xuclen molta més energia: cases enormes, cotxes grans, jets privats, negocis ... vols en primera classe, vacances de llarga distància, importacions de luxe, etc. I fan inversions en indústries expansives que sovint són ecològicament destructives, com els combustibles fòssils i la mineria. Com diu Thomas Piketty, un dels experts mundials en desigualtat i clima, els multimilionaris, i els milionaris, són incompatibles amb els límits planetaris. D’altra banda, l’excés té una altra part subtilment perversa, destructiva: crea pressió psicològica en les persones per guanyar i comprar més; i no per necessitat, sinó perquè volen apropar-se als hàbits de consum de les més adinerades només per sentir que també elles gaudeixen d’estatus.