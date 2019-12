Elsa Anka celebra sus 54 años con una foto sin ropa: y el comentario es unánime

La presentadora Elsa Anka ha compartido una bonita imagen y una aplaudida reflexión en el día de su 54 cumpleaños.

La televisiva ha escrito un extenso texto en el que ha explicado cómo se siente al cumplir años.

“Hoy sumo 54. Sumo vida a los años. Sumo vida a mi piel y más allá: a mi alma, a mi corazón. Sumo vida y lo celebro, siempre, aunque hoy sea algo diferente. Sumo sonrisas, lágrimas, decepciones, magia, ilusión, curiosidad, inquietudes, miedos, amor, amistades (las de hoy y las de siempre)”, ha escrito.

Y ha añadido: “Sumo experiencia, fallos y aciertos, errores y perdones. Me sigo sorprendiendo (casi) cada día y eso es lo que me recuerda el asombro de esa niña que sigue en mí. Gracias a tod@s los que estáis en mi vida. A l@s que camináis junto a mi y me permitís caminar a vuestro lado. A l@s que me hacéis ser mejor cada día. A l@s que me quitáis los miedos con abrazos infinitos y con palabras ‘balsámicas’”.

Por último, le ha querido dar las gracias a sus hijos Miquel Torrent y Lidia Torrent —conocida presentadora de First Dates, el programa de citas de Cuatro—.

En los comentarios, sus seguidores han escrito casi de forma unánime lo genial que sale en la foto y le han deseado los mejores deseos en su cumpleaños.