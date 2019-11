Elsa Pataky reacciona tras la enorme polémica: se reafirma en todo lo que dijo

Elsa Pataky fue a divertirse este martes a El Hormiguero como promoción de su libro Strong y como embajadora de la marca de lencería Women’s Secret. La actriz le habló a Pablo Motos sobre algunas de las técnicas de belleza que emplea.

Una de ellas fue concretamente la que más polémica y controversia generó. Pataky afirmó hacer junto a su marido, el también actor Chris Hemsworth, “un ayuno de 16 horas todos los días”.

“Es una cosa que se está haciendo ahora muchísimo, antiedad, muy saludable para el cuerpo”, se explicó. Nada más de dar este consejo, muchos espectadores lo tacharon de “vergonzoso”, de ser una “barbaridad” y la acusaron de intentar promover la anorexia.

Un día después y con todo el revuelo ya formado, Pataky trató de rebajar la polémica por sus palabras en el evento de la campaña de Women’s Secret bautizada como Kissmas Time.

“Yo no quiero que empiecen ahora a criticarme doctoralmente. No soy doctora. Pero el ayuno es bueno para la oxidación. Para la ansiedad lo recomiendo muchísimo. Yo lo hago y me siento maravillosa”, aseguró Pataky, en unas declaraciones que ha recogido el diario El Mundo.