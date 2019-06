Elsa Pataky es la responsable de que no volvamos a ver así a Chris Hemsworth

Las escenas de Chris Hemsworth sin camiseta se han acabado. O eso quiere su mujer, la actriz Elsa Pataky, según ha contado él mismo en el programa de radio australiano Kyle and Jackie O Show.

La española no quiere que Hemsworth se convierta en el Mario Casas de Hollywood y que todas sus cintas se caractericen por que aparezca con el torso desnudo.

Lo ha hecho en la mayoría de películas de la saga Thor y también iba a quitarse la camiseta en su próxima películaDown Under Cover, donde da vida a un detective que investiga una serie de robos en un casino.

“Está cansada de esto y me ha dicho que me ponga ropa. Para ella no es nada sexi”, bromeó en el programa radiofónico. La pareja tiene tres hijos y están acostumbrados a regalar numerosas estampas familiares en redes sociales. De hecho, el propio Hemsworth ha pedido un descanso a Marvel durante este 2019.