Elton John desvela el peculiar momento privado con Isabel II que recordará siempre

Anwar Hussein via Getty Images

Sin embargo, Elton John señala que serán otros momentos, alejados del “ojo público”, por los que la recordará “con más cariño”: “Bailando juntos Rock around the clock en el castillo de Windsor o experimentando su gran ingenio, calidez y humor de primera mano”.

“Tengo 75 años y ella ha estado conmigo toda la vida. Me siento muy triste porque ya no vaya a hacerlo, pero me alegro de que esté en paz”, agregó.