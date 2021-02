Elton John y Michael Caine animan a los británicos a vacunarse contra la Covid

Dos de los artistas más famosos de Reino Unido, el cantante Elton John y el actor Michael Caine, se han unido para reírse de ellos mismos en un anuncio bastante cómico que tiene un fin maravilloso: animar a los ciudadanos a ponerse la vacuna contra la Covid-19.

El anuncio, de 90 segundos apenas, muestra a Elton, de 73 años, juega con su su extravagante reputación, mientras que Michael se burla de sí mismo repitiendo un famoso eslogan usado por sus innumerables imitadores: “No mucha gente lo sabe”.

Gran Bretaña ha puesto actualmente las primeras dosis de la vacuna a más de 12,6 millones de personas y está en camino de alcanzar su objetivo de llegar a los 15 millones en los cuatro grupos prioritarios principales, incluidos los mayores de 70 años, para el 15 de febrero.

Sin embargo, existe la preocupación de que algunas personas rechacen las vacunas debido a información errónea o teorías de conspiración sobre ellas.

El anuncio, lanzado este miércoles, presenta a John pretendiendo hacer una audición para un papel en el anuncio, y recibe críticas del director por sus nulas habilidades como actor y por ser demasiado “del mundo del espectáculo”, antes de que el cantante imite al propio Caine, el referente.

Después de fingir que se pone una vacuna, estalla en una interpretación deI’m Still Standing (Aún estoy en pie), una de sus canciones más exitosas, a lo que el director replica en broma: “Gracias Elton, ya te responderemos”.

John, descontento, responde: “No encontrarás a nadie más grande”, antes de que el clip pase a la vacunación... de Caine. “Hola, mi nombre es Michael Caine”, dice el actor, de 87 años. “Acabo de recibir una vacuna para la Covid. No dolió, no mucha gente lo sabe ”. El director agradece a Caine su intervención, antes de agregar: “Hágale saber al pequeño que no consiguió el trabajo”.

Hablando sobre su participación en el spot, John dijo en un comunicado: “Quería participar para ayudar a mostrar a la gente los beneficios de vacunarse y cómo ayuda a protegernos a nosotros mismos ya las personas que amamos”. “Espero que todos podamos unirnos y aportar nuestro granito de arena en la lucha contra esta miserable enfermedad”.