Estoy embarazada de 8 meses y medio en plena pandemia y tengo miedo

Mi médico me dijo que no me preocupara y los CDC aseguran que aunque no hay mucha información sobre cómo afecta el coronavirus a las embarazadas y a los bebés que llevan en su interior, no hay suficientes pruebas que respalden que las embarazadas con tripas prominentes y nuestros bebés tengamos mayor riesgo de complicaciones, como sí sucede con la gripe. Pero no estoy seguro de que esto sirva para mitigar la ansiedad que va ligada a la palabra pandemia.