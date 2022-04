El embargo al gas ruso, la jugada para hundir a Putin que divide a la UE

Esta semana, y ante dificultades para que los Veintisiete se pronuncien con una única voz sobre el embargo al petróleo y gas rusos, Bruselas ha acabado abriendo la puerta a la posibilidad de que sea cada país quien decida qué hace al respecto. Hay un compromiso-marco de todos para reducir esa dependencia energética, dice la Comisión Europea, pero los pasos concretos se pueden ir dando estado a estado, porque acuerdo total no hay para dar pasos unánimes. No en un horizonte inmediato, al menos. Y sólo así, de forma unánime, se pueden aprobar sanciones en el Consejo Europeo. Otra vez la sombra de la Europa a dos velocidades.

No están solos: el Europarlamento votó a favor de un embargo “total e inmediato” de carbón, gas, petróleo y combustible nuclear (uranio), con un apoyo de 513 votos a favor y apenas 22 en contra y 19 abstenciones. Lo sintetizó a la perfección la presidenta del grupo socialista, la española Iratxe García : “No hay mejor forma de garantizar nuestra soberanía energética que dejar de depender de tiranos que utilizan sus combustibles fósiles como instrumento de chantaje”, sostuvo. Los eurodiputados reclamaron además que se abandonen por completo los gaseoductos Nord Stream 1 y 2, que conectan directamente Rusia con Alemania a través del mar Báltico, sorteando el territorio de Ucrania. Nada más estallar la guerra, el canciller Olaf Scholz congeló el Nord Stream 2 , que está terminado pero aún no ha entrado en funcionamiento. Pero el Nord Stream 1 sigue funcionando con normalidad.

via Associated Press

via Associated Press

La dependencia de Alemania

Aún así, hay “conversaciones profundas”, dice Bruselas, como eran impensables hace un mes. Berlín sabe que no es sostenible estar a expensas del Kremlin y que tendrá que ir reduciendo su consumo de gas ruso. Por eso, ya ha activado la “fase de alerta temprana” de su ley de emergencia (la primera de tres), que por ahora no implica la intervención estatal, pero sí un plan para que empresas y particulares “empiecen a reducir su consumo de energía tanto como sea posible”, pues de este combustible dependen en gran medida tanto la industria del país como las calefacciones de 83 millones de habitantes. El rostro del ministro de Economía, Robert Habeck , de Los Verdes, al hacer el anuncio, dice mucho de las tensiones por las que está pasado el nuevo Gobierno germano ante esta crisis.

Defiende que desde el inicio de la ofensiva las importaciones de petróleo ruso se han reducido del 35% al 25%, y las de gas del 55% al 40%, pero sigue siendo muy elevada y, además, arrastra una serie de amistades, servidumbres y compromisos que hoy lastran la política nacional hasta el escándalo. No hay más que ver el caso del excanciller Gerhard Schröder, el lobista de Putin que no es ni capaz de condenar su ofensiva .

Un replanteamiento integral

Eso sí, “es por parar una guerra y dejar de depender de Putin. No sé si se ven los beneficios”, ironiza, aunque no deja de repetir no echarnos en brazos de EEUU o de Qatar “es casi forzoso, pero no la panacea”, y que también hay que “superar escrúpulos éticos”, teniendo en cuenta que este gas procede de la fracturación hidráulica o fracking, una técnica con enormes riesgos ambientales que Europa rechaza. “Pero no pensemos sólo en quién tiene los recursos y a quién se le pueden comprar, que no sea Rusia. Seamos ambiciosos: lo esencial es el cambio de modelo, ir a las fuentes renovables, limpias, dejar atrás las energías fósiles y ganar en seguridad y en independencia energéticas”, insiste.