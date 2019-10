El viaje en aquellos 90 era relativamente mucho más caro y jamás salía por 10 euros (o 1.600 pesetas), como ahora se puede de vez en cuando en algunas de esas compañías de bajo coste. A la llegada a tu nueva ciudad, tenías que comprar tu guía de la ciudad, que venía en la forma de esos extraños artefactos llamados libros, y no tenías la facilidad de tener tres rutas recomendadas en 20 segundos en la pantalla de tu móvil (los Nokias aquellos, solo servían para jugar al snake).

Por suerte algunos de ellos llegan a la realidad de que fuera de España, pues no existen necesariamente los productos que encuentras en tu barrio, y mientras comes tu galleta rich tea, te tendrás que imaginar que te comes una galleta María, y que, para una fabada asturiana bien hecha, tendrás que esperarte a llegar a tu casa en Navidad.

Aun así en las redes sociales, hay raras avis que cual Santo Job y ante preguntas frecuentes, no dudan en explicar por 237 vez, que la fotocopias las puedes hacer en la biblioteca central, mientras otros 42 miembros del grupo, estamos dudando entre decir “no puedes ponerlo en Google en vez de hacerme a mi buscarlo por ti?” o callarnos.

En Facebook también tenemos un grupo en pleno crecimiento de “expertos” que desinforman sin piedad.

En pleno Brexit sufrimos la existencia de grupos que aconsejaban trámites caros y que suponían un gran esfuerzo rellenando decenas de páginas, cuando la Embajada o nosotros, en el Consejo de Residentes Españoles en Edimburgo, preferíamos informar con tranquilidad y sin histerismo sobre la falta de urgencia o necesidad de sacar una Permanent Residency, que pasó a la historia tras un bandazo de la Home Office.

Ante los “abogados y expertos legales de Facebook” en Reino Unido, con el Brexit que estamos sufriendo, se ha enfatizado sin parar que los consejos legales han de venir de profesionales y expertos cualificados, y no de aquel que tan pronto te explica y asiste legalmente, como te explica que en la gastronomía británica no hay nada que se pueda comer… y todo tras solo tres semanas en el país.

En Reino Unido, hay centros de asistencia gratuitos, los Citizens Advice Bureau, que se encuentran en gran número de ciudades, y con el Brexit, hay numerosos ayuntamientos y universidades que están arrimando el hombro.

Si estás en Edimburgo, allí cuentas con la presencia de la Oficina Precaria de Escocia, que lleva años ofreciendo asistencia laboral y legal en la ciudad, y que está creciendo y ayudando a los españoles, y no españoles.

Una Oficina Precaria que está igualmente en Londres, Munich, Berlín, París, Praga o Viena, y que aparte de su impagable ayuda en nuestro idioma a los recién llegados, o a aquellos en problemas, hacen gran labor de luchar contra la explotación laboral. En la Oficina Precaria de Escocia periódicamente otorgan premios como el Cagarro del Año que ellas definen como ”el reconocimiento inconfundible a todo un año de malas prácticas y abusos laborales, la medalla de honor por ser, durante 365 imbatibles días, la compañía que más se ha distinguido en el maravilloso ámbito de la precariedad”.