Emilia Clarke desvela cómo influyó Hitler en el último episodio de 'Juego de Tronos'

SPOILERS : si no quieres conocer el desenlace de Juego de Tronos , no sigas leyendo.

Esta preparación sirvió para calmar los nervios que tenía Clarke antes de rodar el discurso, que describió como “uno de los momentos más reafirmantes y fundamentales” para su personaje: “Pensé: ’Si consigo creerme cada palabra que estoy diciendo, los espectadores no tendrán que mirar mucho los subtítulos”, añade.

A comienzos de esta semana, Clarke confesó qué le habría gustado cambiar del controvertido final de Juego de Tronos, que ha sido acogido por los seguidores con reacciones mixtas.

Al mencionarle el millón de firmas recogidas por los seguidores para volver a rodar la última temporada de la serie con “guionistas más competentes”, Emilia Clarke respondió a The New Yorker: “Bueno, yo solo puedo hablar por mi personaje y por la gente con la que interactué en la serie, pero me habría encantado compartir más escenas con Missandei”.

“Me habría encantado compartir más escenas con Cersei. Me habría encantado que hubiera más escenas entre Gusano Gris y Missandei. Me habría encantado ver un poco más entre Cersei... El genocidio estaba ahí. Eso iba a ocurrir sí o sí”.

Y prosiguió: “Pienso que habría estado bien un poco más de disección y más escenas entre personajes, que nos habría encantado estar sentados viendo diez minutos de conversación entre dos personajes, porque es muy bonito”.

“Simplemente habría querido ver un poco más de todo eso”, lamentó.

