García-Page se dirige a los líderes de Podemos y se acuerda de Iglesias del modo menos imaginable

“Yo ya saben cómo soy”, parecía advertir Emiliano García-Page durante su intervención posterior a la Conferencia de Presidentes de este viernes. El presidente castellano-manchego ha cerrado su particular análisis con una referencia a los dirigentes de Unidas Podemos que no dejará a nadie indiferente.

Preguntado por las posibles discrepancias de los ‘morados’ a las nuevas cuentas para 2022, García-Page ha señalado que “con la vicepresidenta Yolanda Díaz nunca he tenido ningún problema... No, alguno puntual, pero va a tener ella más problemas con los suyos que con nosotros”, ha añadido de inmediato.

Pero, claro está, ha ido más allá: “Yo le he dicho a varios dirigentes de Podemos que no se preocupen, que no es un problema de que no nos queramos. Yo les quiero todo lo que se dejen, pero que se preocupen el día que yo no les critique, porque significará que no pintan nada. Yo tengo mis ideas y las defiendo y a quien creo que nos hace daño ya está, pero yo no me meto con quien no pinte algo”, ha proseguido.

Parecía que había dejado listo su speech, pero se guardaba una última carta, Pablo Iglesias, retirado de la vida política activa desde la noche del 4-M: “El señor Iglesias... ¿dónde está? Yo le perdono todo lo que me haya hecho, yo no sé si él, pero yo le tengo perdonado ya”.