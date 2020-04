Emilio Ontiveros: "La recuperación va a ser una U con más o menos panza"

Una comunidad de vecinos. A Emilio Ontiveros le gusta recurrir a esas difíciles relaciones de escalera para explicar la economía y esta crisis no se libra. Se vive mejor, dice, teniendo un gobierno global, un presidente de comunidad como la UE, aunque avisa de que la recuperación no será en forma de V.



Este catedrático en Economía, especialista en desembrollar esta intrincada materia a oídos novatos, atiende a Efe desde su casa de la sierra madrileña para reconocer que el coronavirus provocará una crisis similar a la gran depresión.



Pero su moderado optimismo le hace ver ahora mucho más margen de maniobra para evitar el desastre y reconocer una eurozona más resolutiva que en la crisis de 2008. “Ahora hay mucha más Europa”, dice un firme defensor de la inyección económica europea para evitar que las microempresas españolas mueran.



¿Qué impacto tendrá esta pandemia en la economía mundial?



Se podría decir que ahora mismo el mundo está en recesión y entrando en un territorio de crecimiento negativo desconocido por su intensidad. El determinante de esta crisis global no es una razón económica o financiera como en 2008, sino una razón sanitaria. Mientras no se neutralice el foco estrictamente sanitario seguiremos viviendo una situación de precariedad global.



Se habla de recuperación en V o en L. ¿Qué letra le pondría a la remontada?



Aún cuando lleguemos a tocar fondo y haya un inmediato repunte, sospecho que no va a tener la misma intensidad que la caída. Quienes están anticipando una recuperación en V parten de que el segundo rabo de la V va a tener la misma pendiente que el primero. Es difícil que sea así. Me temo que en lugar de una V nos vamos a encontrar con una U con una panza más o menos extensa, dependiendo de qué sectores sean los más afectados y de las medidas de política económica de los gobiernos.

Por ejemplo, Alemania ha adoptado políticas muy agresivas para que la recesión sea corta y es probable que sea una recuperación más cercana a una V, pero en nuestra economía hay sectores afectados como el turismo cuya recuperación va a ser costosa. En economías donde dominan las microempresas, como es nuestro país, la tasa de mortalidad empresarial está siendo superior, y no se va a renovar de la noche a la mañana.



¿Cómo definiría a lo que se enfrenta la economía española?

Se enfrenta a un desafío de recuperación. Creo que el gran reto que tiene nuestro país es hacer de la necesidad virtud y mejorar la composición del crecimiento ante un posible shock adicional, ya sea de naturaleza económica, financiera o sanitaria como este. Volver a crecer, pero crecer mejor, de forma más resistente ante eventuales crisis futuras.



El FMI ha predicho un 8% de caída del PIB en España, ¿está de acuerdo con esta cifra?



No me parece descabellado porque el impacto ha sido muy severo en términos de mortalidad empresarial, lo está siendo y lo va a seguir siendo. Ha sido muy severo en sectores muy importantes de la economía, los servicios, el turismo y el sector del automóvil, donde España tiene peso específico grande.



¿Hay algún acontecimiento histórico parecido económicamente hablando?



La única referencia comparable es la gran depresión, porque esta crisis va a instalarse en el podio de las tres grandes crisis en la historia de la humanidad. Pero hay dos diferencias favorables. Ahí estuvieron mareando la perdiz demasiado tiempo antes de tomar decisiones, aquí hemos visto reacciones muy rápidas en Estados Unidos, Asia, China y Europa.

La segunda gran diferencia son unas posibilidades de cooperación y de coordinación internacional mayores. Subrayo “posibilidades de”, porque hemos visto que en los últimos años la nota dominante ha sido un desencuentro entre las grandes potencias, una guerra comercial responsable de que entráramos en 2020 con un ritmo de crecimiento muy tenue. Afortunadamente tenemos más margen de maniobra para evitar lo que fue el desastre de la gran depresión.