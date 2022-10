Emma Corrin, Lady Di en 'The Crown', con el vestido más estrambótico visto en mucho tiempo

Emma Corrin es, muy probablemente, de las celebridades que más arriesgan y se divierten con sus looks. La actriz, que interpretó a Lady Di en la última temporada de The Crown, ha estrenado la película My Policeman, ocasión para la que escogió un epatante diseño.

“Me siento mucho más respetade cuando la gente me llama elle, pero mis amigos más cercanos me llaman ella y no me importa, porque sé que me conocen”, afirmó.