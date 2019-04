"¿En serio?": Emma García sorprende a Carlos Sobera al desvelar este detalle de su pasado

″¿Pero qué me estás contando?”, se ha sorprendido Sobera.

″¿Y no te has animado? Yo te puedo enseñar, yo fui nadadora profesional, fíjate”, ha aseverado la presentadora.

“No, si a mí me tiras del helicóptero, lo lógico es que yo me muera”, ha bromeado Sobera.

″¿Pero no sabes nadar de verdad?”, se ha sorprendido García.

La razón, esta: “Yo no sabría, aparte, tengo que confesarlo, yo no sé nadar, sé bucear, buceo de maravilla”.

Sobera ha acudido a explicar, entre otras cosas, cuál será su papel en la nueva edición de Supervivientes y ha confesado que él no sería un buen concursante.

″¿En serio?”, no salía de su asombro el presentador.

“Sí, estuve un año nadando. Me encanta, además, nadar”, le ha explicado García.

″¿Pero fuiste profesional porque fuiste deportista de élite?”, ha inquirido Sobera.

“Estaba federada”, ha contestado la presentadora.

″¿Y fuiste a algunas olimpiadas?”, insistía él.

“No, no, no, a ver, a nivel de localidad, estuve un año ahí, que iba todos los días a entrenar y luego me aburrí, ya, dije, ya vale, ¿eh? Ya vale”, ha contado García.