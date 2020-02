"¿Estamos tontos?": Emma García se enfrenta a un colaborador en 'Viva la vida'

En el plató se encontraba Carmen Borrego, hija de María Teresa, por lo que los colaboradores intentaron exprimir su presencia y que se mojara sobre el tema. En plena charla, el colaborador Diego Arrabal se calentó después de que, en su opinión, sus compañeros no le dejaran formular sus preguntas.

El resto de tertulianos se quejaron y Emma García intervino. ”¿Estamos tontos?”, le dijo. “Yo de verdad hay cosas que no entiendo. Estamos aquí todos hablando y de repente coges y te vas. Es que no lo entiendo. Además, tú no eres así”.

“Es que tanto peloteo no se puede”, insistió Arrabal, que volvió a su sitio. ”¿No os estáis dando cuenta de que estamos haciendo el ridículo en las casas?”, preguntó.

“La que se puede ir de plató soy yo porque os estoy aquí dando paso y no me hacéis ni puñetero caso. Vamos a intentar poner un poquito de orden. ¿O aquí uno se enfada y se va? Por favor, ¿eh?”, zanjó la presentadora. Puedes ver el momento completo aquí.